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Шахмар Мовсумов и Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле

Азербайджан Материалы 26 февраля 2023 23:51 (UTC +04:00)
Шахмар Мовсумов и Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов и министр сельского хозяйства Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Израиле.

Отмечается, что в рамках визита состоятся переговоры по управлению государственными землями, а также сельскохозяйственными угодьями. В то же время будут обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя странами.

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