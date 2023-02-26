Шахмар Мовсумов и Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов и министр сельского хозяйства Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Израиле.

Отмечается, что в рамках визита состоятся переговоры по управлению государственными землями, а также сельскохозяйственными угодьями. В то же время будут обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя странами.