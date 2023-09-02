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Франция хочет отвлечь внимание Турции от Африки, покровительствуя армянам - Максим Шевченко

Азербайджан Материалы 2 сентября 2023 23:19 (UTC +04:00)
Франция хочет отвлечь внимание Турции от Африки, покровительствуя армянам - Максим Шевченко

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Франция хочет отвлечь внимание Турции от Ливии, Африки и Средиземноморья, выступая покровителем армян на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом в соцсети написал известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

Он считает, что Южный Кавказ для ЕС и Франции, как его лидера, это очень важный рубеж.

«Это как контроль за главным транспортным коридором Китай - Средняя Азия - Европа и «тыл Турции», которая является главной проблемой Европы в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, так и создание проблем для Турции и России с целью «принуждения их к миру»»,- написал Шевченко.

По его словам, цель Франции - закрепление в регионе и оттягивание турецкого внимания от Ливии, Африки и Средиземноморья.

«Это можно сделать, выступая покровителем армян и влезая в регион своими «миротворческими контингентами» и «переговорными площадками»»,- добавил политолог.

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