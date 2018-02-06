ГУАМ и Япония обменялись опытом поддержки малого и среднего бизнеса

БАКУ /Trend/ - Страны-члены ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) приняли участие в совместном семинаре в Японии, посвященном поощрению малого и среднего бизнеса, организованного правительством Японии в рамках сотрудничества ГУАМ-Япония, сообщает пресс-служба ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие).

В рамках семинара, состоявшегося с 28 января по 3 февраля, представители профильных государственных учреждений и частного бизнеса стран ГУАМ представили презентации о текущем состоянии и государственной политике по развитию малого и среднего бизнеса в государствах-членах ГУАМ в Министерстве иностранных дел Японии.

В МИД Японии также состоялись встречи участников семинара с представителями Японской финансовой корпорации, компании NITTO Co., Ltd и JICA.

В рамках семинара участники посетили Японскую Организацию внешней торговли (JETRO), Японскую Ассоциацию импортеров вин и спиртных напитков, текстильный центр Nishijin, а также компанию Xenoma Inc. Участники семинара также посетили Kyoto City Hall, где встретились с представителями префектуры Киото и ознакомились с мерами по поощрению Киотской индустрии Монозукури.

Также в рамках семинара участники ознакомились с достопримечательностями Токио и Киото.

Опыт, полученный участниками во время семинара, может быть использован в новых проектах ГУАМ-Япония в области поощрения малого и среднего бизнеса.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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