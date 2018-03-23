Томислав Николич: Азербайджан и Сербия вносят активный вклад в развитие "Шелкового пути"

БАКУ/Trend/- Азербайджан и Сербия вносят совместный активный вклад в развитие "Шелкового пути". Об этом сказал в интервью влиятельной сербской газете «Данас» председатель Национального совета по координации сотрудничества с Россией и Китаем, бывший президент Сербии Томислав Николич.

По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что в середине марта Азербайджан принимал международную конференцию на тему «Роль парламентов в развитии экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути», на которой участвовали и депутаты из Сербии.

«Что касается стран, с которыми Сербия может тесно сотрудничать на "Шелковом пути", я несомненно хотел бы подчеркнуть Азербайджан. Азербайджан совместно с Китаем активно принимает участие в инфраструктурных проектах в Сербии. Участок автодороги Лиг-Прелина на коридоре 11 выполнила азербайджанская компания Azvirt. Качество работ является причиной, по которой сербское правительство выразило заинтересованность в том, чтобы Azvirt продолжил свою деятельность в Сербии. Уже в ближайшие дни наши азербайджанские и китайские партнеры приступят к осуществлению еще одного важнейшего для Сербии инфраструктурного проекта», -сказал он.

Николич подчеркнул, что Сербия стремится к расширению и укреплению экономического сотрудничества с Азербайджаном в двустороннем формате, включая широкое участие Азербайджана в процессе приватизации в Сербии, в инвестициях в сербскую экономику.

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