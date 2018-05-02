Изменения в деятельность Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда внесут вклад в развитие экономики Азербайджана

2 мая 2018 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Изменения, внесенные в деятельность Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, внесут вклад в ускорение экономического роста в Азербайджане, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор экономических наук Руфат Гулиев.

Напомним, что эти изменения, в частности, предусматривают освобождение Фонда от налоговых обязательств.

По словам Гулиева, в первую очередь это отразится на строительном секторе, который является индикатором роста экономики любой страны.

"Строительный бизнес очень капиталоемкий, к тому же в этой сфере создается очень много рабочих мест, хотя и не постоянных. В данном случае тут срабатывает так называемый эффект Лаффера. Снижение налогового бремени, приводит к увеличению налогооблаемой базы. За счет роста налогоплательщиков увеличиваются налоговые поступления в государственный бюджет. Это также приводит к росту экономики, снижению уровня безработицы, повышению уровня жизни населения. В экономику страны вливаются деньги, которые затем перераспределяются на потребительском рынке, что, в свою очередь, приводит к его развитию. Подъем и повышение потребления в обоих рынках способствует большей занятости, и росту производства", - отметил Гулиев.

Вопросы, связанные с кредитованием, в том числе ипотечным сегодня очень актуальны для азербайджанской экономики, отметил в свою очередь эксперт-экономист, доктор экономических наук Эльшад Мамедов.

"Считаю положительными изменения, внесенные в деятельность ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Это меры, направленные на развитие системы кредитования, в том числе ипотечного. Вместе с тем я считаю, что эти меры должны быть продолжены, и в целом найти свое отражение в смягчении денежно-кредитной политики, в частности по линии кредитования ипотечного сегмента. Это, как и социальный сегмент, с точки зрения обеспечения населения доступным жильем, так и экономический, потому что строительство жилья является одним из драйверов развития инвестиционной, и в целом экономической активности", - подчеркнул Мамедов.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о дополнительных мерах с целью модернизации деятельности Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Документ подписан с целью улучшения обеспечения жильем населения, повышения возможностей по выходу на ипотечные кредиты, минимизации рисков ипотечных и кредитно-гарантийных механизмов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туристический центр Шахдаг объявил тендер
Тендеры 13:40
В Минналогов Азербайджана создан новый департамент
Бизнес 13:27
Азербайджан является ключевым звеном «Шелкового пути» - президент AEO Customs and Logistics
Бизнес 11:07
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 10:05
ВБ подготовил для Азербайджана новую стратегию по управлению твердыми бытовыми отходами
Бизнес 07:00
В Баку пройдет азербайджано-польская деловая встреча
Бизнес 1 мая 20:15
Азербайджанский производитель алкогольных напитков поставит продукцию в Беларусь и Украину
Бизнес 1 мая 17:20
Туристический центр Шахдаг объявил тендер
Тендеры 1 мая 16:58
ВБ проанализирует опыт Азербайджана по внедрению обязательного медстрахования
Бизнес 1 мая 16:16
ВБ подготовил для Азербайджана новую стратегию по управлению твердыми бытовыми отходами
Бизнес 1 мая 15:55
Азербайджанский PASHA Bank внедрит новую цифровую услугу
Бизнес 1 мая 14:28
Азербайджанский PASHA Bank огласил планы по кредитному портфелю на текущий год
Бизнес 1 мая 13:55
В Баку пройдет азербайджано-корейская деловая встреча
Бизнес 1 мая 11:38
Азербайджан займётся подготовкой таджикских дипломатов
Политика 30 апреля 17:07
Пересмотрены сроки начала строительства IGB
Энергетика 30 апреля 15:25
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 23-27 апреля
Энергетика 30 апреля 14:03
Азербайджанская нефть 27 апреля подешевела
Энергетика 30 апреля 12:35
Оглашена дата начала перевозки пассажиров по БТК
Бизнес 30 апреля 12:13