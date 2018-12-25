Президент Ильхам Алиев: В 2019 году будут сделаны важные шаги для превращения Азербайджана в международный транспортный центр

БАКУ/Trend/ - В 2019 году, будут сделаны важные шаги для превращения Азербайджана в международный транспортный центр.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

«В 2019 году, я уверен, наша страна будет развиваться поступательно. Те реформы, которые мы осуществляем, уже большая их часть себя проявит в 2019 году. Мы закончим процесс трансформации азербайджанской экономики, поэтому, думаю, в плане экономического развития все планы будут реализованы. Также уже принят государственный бюджет. Он как всегда и социально ориентирован. Поэтому все социальные программы будут реализованы. Мы планируем в следующем году также ввести в строй более 4-х тысяч квартир для вынужденных переселенцев и беженцев и более 800 квартир для семей погибших во время войны между Арменией и Азербайджаном», - сказал глава государства.

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, социальная направленность нашей экономики будет очень значимой.

«Также в 2019 году, я думаю, будут сделаны важные шаги для превращения Азербайджана в международный транспортный центр. Сегодня проекты «Север-Юг» и «Восток-Запад» проходят через нас. Мы единственная страна, которая участвует в этих двух проектах, а количество стран, которые подключаются к этим проектам, с каждым годом растет. Мы создали самую современную транспортную инфраструктуру в Азербайджане - железнодорожную, морские перевозки, авиаперевозки, 6 международных аэропортов, автодороги», - отметил Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что по оценкам Давосского экономического форума, по качеству автомобильных дорог Азербайджан в мире занимает 34-е место. «Это достаточно высокий показатель, говорит о том, какое внимание мы уделяем этим проектам. Мы, конечно, как председатель Движения неприсоединения будем активно вести работу на международной арене и оказывать поддержку странам-членам», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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