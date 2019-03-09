Эльшад Мамедов: Перспектива транзита иранского газа через Армению крайне маловероятна

9 марта 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявления, связанные с транзитом иранского газа в Грузию через территорию Армении, в большей степени носят популистский характер: они связаны с тем, что определенные силы в новом армянском правительстве стараются придать значимость своей экономической политике, в том числе в политике, связанной с внешней торговлей.

Такое мнение высказал Trend известный азербайджанский эксперт-экономист, профессор Эльшад Мамедов, комментируя информацию армянских СМИ о возможном транзите иранского газа в Грузию через территорию Армении.

«Если подойти к этому вопросу с точки зрения экономического анализа, то очевидно, что для организации транзита через Армению иранского газа необходимы серьезные инвестиционные ресурсы в инфраструктуру предполагаемого проекта. На сегодняшний день Армения не обладает такими ресурсами, с другой стороны Иран также сталкивается с определенными финансовыми проблемами. Вместе с тем грузинский рынок не является таким большим емким рынком, чтобы инвестиции с привлечением внешних кредитных ресурсов могли бы дать нужный экономический эффект. Поэтому, на мой взгляд, это очередная пропагандистская утка, запущенная в армянских СМИ», - сказал Эльшад Мамедов

По мнению эксперта, что касается Грузии, то она как потребитель пытается диверсифицировать поставки и работать с разными поставщиками, чтобы попытаться снизить цену на энергоресурсы.

«В Грузии иногда звучат призывы к тому, чтобы снизить зависимость от определенных конкретных поставщиков и это тоже элемент словесных баталий, чтобы усилить свои позиции за столом переговоров с поставщиками газа. Поэтому я думаю, что в реальности и с точки зрения здравых аналитических оценок, перспективы транзита иранского газа через Армению крайне маловероятны», - сказал в заключение эксперт.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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