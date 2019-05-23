Samsung Galaxy A40 – смартфон, созданный для удобства

БАКУ/Trend/-Samsung Galaxy A40 отличается от других моделей серии А 2019 и меняет наше понимание о смартфонах, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Девайс имеет весьма скромные размеры, благодаря которым подарит владельцам уже давно забытое ощущение после управления гораздо более крупными смартфонами. Galaxy A40 создан специально для тех, кто любит компактные устройства, его габариты - 144×69×7,9 мм. Ощущение компактности также дополняет небольшой вес — Galaxy A40 один из самых легких аппаратов, всего 140 г. Здесь 5,9 дюймовый Super AMOLED дисплей дополняют узкие рамки и закругленные торцы, создавая изысканный образ. Безграничный экран имеет FHD+ разрешение 1080 на 2340 пикселей и занимает практически всю фронтальную поверхность от края до края. Единственный вырез на дисплее задуман в каплевидной форме под фронтальную камеру. Благодаря этой особенности экран получил название Infinity-U.

Фронтальная камера у Galaxy А40 обладает разрешением 25 МП и апертурой f/2.0, а видео записывается в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Селфи камера гарантирует яркие дневные снимки, а благодаря установленной диафрагме ночные снимки захватывают больше света и получаются более четкими. Также стоит отметить, что камера поддерживает селфи-фокус с мягким размытием фона, который позволит вам быть в центре внимания на каждой фотографии.

Тыльная камера у смартфона двойная. Первый - это основной модуль с 16 МП сенсором, светосильной оптикой f/1.7 и фазовым автофокусом, а второй – 5 МП вспомогательный модуль со сверхширокоугольным объективом с углом обзора в 123 градуса и апертурой f/2.2. Камеры оснащены функцией автоматического распознавания объектов в кадре. С помощью искусственного интеллекта смартфон оптимизирует фотографию позволяя получать идеальное фото с первого кадра.

Отметим, что здесь же располагается дактилоскопический сенсор, а также то, что в смартфоне поддерживается и функция разблокировки по лицу.

Емкость батареи Galaxy A40 составляет 3100 мАч. Этого хватит, чтобы смартфон продержался сутки. А при необходимости вы всегда можете воспользоваться быстрой зарядкой мощностью 15 Вт.

Смартфон оснащен 4ГБ оперативной и 64ГБ внутренней памяти с возможностью расширения с помощью microSD карты до 512 ГБ.

Новинка поддерживает одновременную установку двух nanoSIM-карт и карты памяти microSD, что является очень удобным, так как вам не придется выбирать между вторым номером и дополнительном местом для хранения.

Отметим, что смартфон уже можно приобрести и на нашем рынке за 549 АЗН.

Дополнительную информацию о смартфонах новой серии Galaxy A можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.

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