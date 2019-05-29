Банк ВТБ (Азербайджан) намерен нарастить кредитный портфель

29 мая 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) планирует нарастить кредитный портфель.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления банка Евгений Кирин на пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти текущего года.

По его словам, мгновенная ликвидность банка значительно превышает нормативы и составляет 158,08 процента при нормативе 30 процентов.

Как сказал Кирин, данные показатели позволяют банку нарастить и увеличить кредитный портфель.

Он отметил, что банк намерен продолжить стабильный рост как в корпоративном, так и в розничном сегментах.

Кирин добавил, что одним из основных направлений деятельности банка остаётся поддержка малого и среднего предпринимательства, развития карточного бизнеса.

Отметим, что активы банка ВТБ (Азербайджан) по итогам первого квартала текущего года увеличились примерно на 11 процентов, составив 151,5 миллиона манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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