Обнародована сумма компенсаций выплат по проблемным кредитам в банке ВТБ (Азербайджан)

БАКУ /Trend/ - Объем выплат компенсаций по проблемным кредитам физических лиц банка ВТБ (Азербайджан) к 25 мая составил около 17 миллионов манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления банка Евгений Кирин на пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти текущего года.

По его словам, выплаты компенсаций коснулись свыше семи тысяч клиентов.

Кирин отметил, что на данный момент выплачено около 90 процентов компенсаций.

Также он добавил, что начался процесс реструктуризации проблемных кредитов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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