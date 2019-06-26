Азербайджанская делегация во главе с министром экономики совершит официальный визит в Швейцарию

26 июня 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С 27 по 29 июня делегация во главе с министром экономики, сопредседателем совместной межправительственной азербайджано-швейцарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Шахином Мустафаевым совершит официальный визит в Швейцарию, передает Trend со ссылкой на министерство экономики.

В частности, в рамках визита 28 июня в Берне состоится восьмое заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Швейцария.

В ходе заседания Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Общество малых и средних предприятий (Швейцария), а также Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Торгово-промышленная палата кантона Тургау (Швейцария) подпишут меморандумы о сотрудничестве. Состоятся встречи с официальными лицами Швейцарии, а также будут обсуждены вопросы по перспективам расширения двусторонних связей.

Отметим, что в октябре текущего года представители деловых кругов Швейцарии прибудут в Азербайджан с рабочим визитом. Одной из основных тем обсуждения будет развитие двусторонних связей в экономической сфере.

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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