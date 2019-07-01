Министерство налогов: Доля негосударственного сектора в налоговых поступлениях увеличилась

БАКУ /Trend/ - Доля негосударственного сектора в общем объеме налоговых поступлений за пять месяцев текущего года выросла до 76,8 процента.

Как передает Trend со ссылкой на министерство налогов Азербайджана, в опубликованных показателях наблюдается значительный рост налоговых поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-мае министерство налогов перечислило в государственный бюджет 3,139 миллиарда манатов, темп роста налоговых поступлений в отмеченный период составил 8,3 процента, превысив по этому показателю темп роста ВВП (2,8 процента).

В ненефтяном секторе темпы роста поступлений составили 16,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля превысила две трети от общего объема налоговых поступлений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма налоговых поступлений в неэнергетической отрасли выросла на 299,7 миллиона манатов и составила 2,166 миллиарда манатов.

Соответственно, объем налоговых поступлений от нефтегазового сектора составил 973 миллиона манатов.

Доля негосударственного сектора в общем объеме налоговых поступлений выросла до 76,8% и составила 2,41 миллиарда манатов.

Более половины всех налоговых поступлений за отчетный период относится к частному ненефтяному сектору, что составляет 1,673 миллиарда манатов.

По состоянию на первое июня текущего года количество активных налогоплательщиков увеличилось до 452 242, среди которых 71 930 – юридические лица.

Также стоит отметить, что доля регионов в общих налоговых доходах выросла до 9,8 процента.

В целом, наблюдался стабильный рост числа активных плательщиков налогов (в том числе НДС) и юридических лиц.

Значительно увеличилась доля платежей в общем объеме налоговых поступлений, наблюдался высокий темп оборотов в отдельных секторах экономики, говорится в сообщении Минналогов. Причина, в частности, связана со снижением налоговой нагрузки и применением новых налоговых льгот, считают в ведомстве.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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