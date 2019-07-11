Госагентство Азербайджана готовится к внедрению обязательного медицинского страхования

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана (ОМС) осуществляет подготовительные меры в преддверии применения ОМС. Готовится пакет услуг и предложений по тарифам, завершается процесс, определяющий методы финансирования обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на закрытии твининг-проекта "Поддержка системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане", финансируемого Евросоюзом.

Также Алиев отметил, что до конца года в рамках подготовительных работ в городах и районах страны будут проведены просветительские мероприятия для ознакомления населения с медицинским страхованием и его преимуществами.

Председатель отметил, что на протяжении 3,5 лет в трех городах Азербайджана - Мингячевире, Евлахе, Агдаше, был реализован пилотный проект по ОМС, который полностью оправдал себя. Подтверждением этого является высокая оценка международных специалистов. За последние два года в рамках реализации проекта проведена совместная работа с представителями Франции, Литвы и Эстонии.

Председатель отметил, что планируется продолжать подобные совместные проекты.

С первого января 2020 года в Азербайджане будет применяться обязательное медицинское страхование.

Отметим, что финансируемый ЕС твининг-проект «Поддержка внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования» стартовал в августе 2017 года, в результате сотрудничества Госагентства, представительства по делам Европы и международным вопросам ряда министерств Франции и структурами социальной защиты Литвы.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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