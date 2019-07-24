Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

24 июля 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 июля 2019 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 200 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На аукцион будут выставлены ценные бумаги номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 21 августа 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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