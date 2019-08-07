Автандил Мамедов: «Технические решения ПАО «ТМК» - это оптимальный выбор для нефтегазовой индустрии Азербайджана»

Эксклюзивное интервью с представителем в Азербайджане ПАО «ТМК»- ведущего производителя труб для нефтегазовой индустрии Автандилом Мамедовым.

Пожалуйста, коротко расскажите о представляемой вами в Азербайджане трубно-металлургической компании, чем она отличается от других?

Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю благодарность Вам и уважаемому интернет-изданию «Минвал» за то внимание, которое Вы уделили представительству Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в Азербайджане.

На сегодняшний день ПАО «ТМК» - это один из 5 крупнейших производителей трубной продукции нефтяного сортамента в мире.

Приведу некоторые данные за 2018 год. Объем реализации ПАО «ТМК» составил 3.989.000тонн труб, из них 2.743.000 -бесшовные. Кроме того, доля в общем объеме реализации трубной продукции класса OCTG (трубная продукция нефтяного сортамента) составила 1.914.720 тонн или 48%.

Сегодня ТМК – это более 20 производственных площадок и более 38.000 сотрудников. И мировое производство высокотехнологичных труб без ТМК представить невозможно.

Что инновационного может предложить ПАО «ТМК» своим потребителям, в том числе в Азербайджане?

Сегодня ТМК – это более 4.000.000 тонн трубной продукции в сортаменте более 45.000 разновидностей трубных изделий.

Основными потребителями продукции ПАО «ТМК» в Азербайджане – это сервисные, буровые и добывающие компании, работающие в нефтегазовой индустрии. Для них «ТМК» сегодня предлагает более 20 разных соединений для насосно-компрессорных и обсадных труб премиального класса. Это те инновации, которые будут определять будущее нефтегазовой индустрии, особенно с ростом доли трудно извлекаемых запасов углеводородного сырья в общей массе добычи.

Заказывают ли азербайджанские потребители, в частности Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR, такую продукцию ?

История сталеплавильных заводов, входящих в холдинговую структуру ТМК, берет свое начало с 1739-года. Трубную продукцию нефтяного сортамента стандартного класса заводы ПАО «ТМК» поставляют в Азербайджан уже более 60 лет.

Буровые и добывающие компании, работающие в Азербайджане на основании лицензионного соглашения или соглашения о разделе продукции, являются нашими давними потребителями трубной продукции с соединениями премиального класса.

В 2018 году мы начали отгрузку в адрес Производственного Объединения «Азнефть» насосно-компрессорных труб премиального класса. И 03 июля 2019 в скважине №250 блока №13 глубоководного морского шельфа Управления добычи им. 28 Мая ПО «Азнефть» эти трубы были применены. Это было первое применение премиальных соединений в структурных подразделениях SOCAR. Результат – полное соответствие ожиданиям ПО «Азнефть», никаких нареканий.

Вы употребляете словосочетание «соединение премиального класса». Что это означает и что даст применение этих технических решений ПАО «ТМК» для Государственной нефтяной компании Азербайджана, для нефтегазового сектора Азербайджана в целом?

Термин «премиальное соединение» означает, что эти трубы нефтяного сортамента по своим характеристикам выше требований стандартов трубной продукции для нефтегазовой индустрии, таких стандартов, как API 5CT, ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80. Применение трубной продукции ПАО «ТМК» с премиальным соединением для Государственной нефтяной компании Азербайджана, прежде всего, колоссальная экономия издержек производства и, в конечном итоге, дополнительная прибавочная стоимость к контрактной цене продаж углеводородного топлива.

Трубы в том или ином виде применяются для обсаживания нефтяных скважин с 1857 года, когда некий Эдвин Дрейк в Пенсильвании пробурил скважины и обсаживал их пивными бочками. Что может быть экстраординарного в них?

Не все так просто, если задуматься. И точно могу сказать, что пивные бочки не сгодятся, когда глубина бурения до 6000 м. То, что пробурил Эдвин Дрейк - скважина с глубиной 25 метров. Сегодня это назвали бы просто ямой.

Для сегодняшних глубин нужны трубы с премиальными соединениями, то есть, трубы, соединенные между собой без каких-либо уплотнителей, сварочных процедур, должны пройти испытания на герметичность при внутреннем давлении до 95 % от предела текучести тела трубы, при изгибе 19,7° на 30 метров, при осевых нагрузках от 0 до 95% от предела текучести тела трубы, при температуре от комнатной до 180°С. При этом, если это насосно-компрессорные трубы, то термоциклические испытания с продолжительностью от 15 до 60 минут должны повторяться 50 раз, а если обсадные трубы – 5 раз, всё это еще и при комбинированных нагрузках. И герметичность считается неудовлетворительной, если утечка составила более 3,6см³/час или имеет тенденцию к росту, не важно с какого значения. Только соединения, прошедшие такие испытания, считаются премиальными.

Вот что означает «премиальное соединение» в физическом смысле.

Другие компании также производят подобные трубы нефтяного сортамента с премиальным соединением. Почему Вы считаете, что применение трубной продукции ПАО «ТМК» для нефтегазовой индустрии Азербайджана – это дополнительная выгода?

Да, такие трубы с премиальным соединением производят и другие компании, весьма авторитетные, уважаемые в данной области. Однако, только 4 компании в мире могут предложить тот набор премиальных решений, которые могут удовлетворить все возможные требования потребителей трубной продукции нефтяного сортамента в Азербайджане, и ПАО «ТМК» - одна из этих компаний.

Что касается вопроса, почему именно нашу продукцию мы считаем оптимальной для потребителей в Азербайджане, здесь вот что хотел бы сказать. Выбор любого, технически сложного решения является, в логическом смысле, неким балансом предпочтений и отвержений, а в математическом смысле – это некая система уравнений из множеств неизвестных и множеств равенств. Если главными аргументами в эти уравнения закладывать техническую надежность, технологическую приемлемость, доступность консультационных сопровождений, интеграцию с другим оборудованием и, самое главное, нормированную стоимость добываемых ископаемых из скважины (полную себестоимость добываемых ископаемых за весь жизненный цикл скважины), то в этом случае премиальные трубные решения ПАО «ТМК» являются самыми оптимальными решениями. Это однозначно так. При выборе иных решений потребителю придется идти на компромисс: либо технико-технологический компромисс, либо исключить из системы уравнений экономические составляющие и не считать затраты. Чем дороже, тем лучше – это хорошо для нарядов во время Каннского фестиваля, а в решение технических задач этот принцип нерационален.

Я без ложной скромности могу говорить: премиальные соединения ТМК – это оптимальный выбор, а всё остальное – это компромисс.

Не могу затронуть один вопрос: всё же все технические решения ПАО «ТМК» для Азербайджана – это так или иначе импорт и, в конечном итоге, отрицательный торговый баланс, как показывает статистика. Как быть?

Видите ли, статистика – это как фонарь у дороги, к нему прислоняться можно, но он не всегда хорошо освещает.

Попробуем несколько осветить данный вопрос.

По данным Комиссии по торговле ООН товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2018-м году составил 2.549.958.000 долларов США. При этом, экспорт из Азербайджана в Россию в 20018-м году составил 665.741.000 долларов США. По итогам I квартала рост товарооборота между Россией и Азербайджаном – 13,08%. При этом в этой статистике нельзя не заметить одно: экспорт из Азербайджана в Россию на 100% состоит из товаров, не входящих в группу с HS кодом 27- «Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты» Это значит, когда мы говорим о диверсификации экономики Азербайджана, сокращение зависимости экономики от нефтедоходов, о промышленном росте и занятости, именно товарооборот между Россией и Азербайджаном служит этому. Любой экспорт из Азербайджана в страны, входящие в первую десятку по объему товарооборота, на 80-90% - это товары из группы с HS кодом 27 - углеводородное сырье.

То есть ничто из внешних факторов так не стимулирует диверсификацию экономики Азербайджана, как товарооборот Россией и Азербайджаном. А если к этому добавить и дополнительную рентабельность нефтегазового сектора Азербайджана, создаваемую за счет относительно низкой стоимости оборудований российского производства, то выгода здесь двойная, а может даже и тройная.

Я бы не побоялся назвать товарооборот между Россией и Азербайджаном своего рода мультипликатором экономики Азербайджана.

Можете назвать самое последнее техническое достижение ПАО «ТМК», что пока в Азербайджане не применяется, но, при этом, имеет значимую перспективу для нефтегазовой индустрии Азербайджана?

Да, есть и такое. Новое соединение для обсадных труб TMK UP KATRAN HD в 2018-м году прошло успешные испытания в Крыловском государственном научном центре – одном из авторитетнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования морской и подводной техники. Быстросборное соединение TMK UP KATRAN HD предназначено для сборки кондукторных труб диаметром от 508 мм до 914 мм. Подобные технические решения сегодня могут предложить 3-4 компании в мире. При этом, техническое решение ПАО «ТМК» более универсально, может использоваться при самых суровых условиях, при больших глубинах морского дна, при сильных поперечных нагрузках, создаваемых волнами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.