Товарооборот между Азербайджаном и Турцией увеличился на 30%

10 октября 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турция является вторым внешнеторговым партнёром Азербайджана.
Об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции".

По словам замминистра за восемь месяцев 2019 года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 30 процентов и составил около 2,7 миллиарда долларов.
Также Сафаров добавил, что товарооборот в прошлом году увеличился на 28 процентов до 3,4 миллиарда долларов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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