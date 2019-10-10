Товарооборот между Азербайджаном и Турцией увеличился на 30%

БАКУ/Trend/ - Турция является вторым внешнеторговым партнёром Азербайджана.

Об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции".

По словам замминистра за восемь месяцев 2019 года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 30 процентов и составил около 2,7 миллиарда долларов.

Также Сафаров добавил, что товарооборот в прошлом году увеличился на 28 процентов до 3,4 миллиарда долларов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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