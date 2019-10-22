В Азербайджане завершается реализация проекта стекольного завода - замминистра

22 октября 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершается проект строительства стекольного завода, расположенного на территории Сумгайытского промышленного парка. Как передает Trend, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров, выступая на открытии 25-й Азербайджанской международной строительной выставки Baku Build 2019, проходящей в Бакинском ЭкспоЦентре.

Замминистра отметил, что сумма инвестиций вложенных в данный проект составляет 82 млн долларов США. Сафаров отметил, что в рамках государственной политики, направленной на улучшение уровня ненефтяного сектора Азербайджана, за последние годы в стране во многих отраслях экономики, в частности производственном секторе наблюдаются серьезные продвижения. По словам замминистра, положительная динамика развития имеется также и в сфере строительства. Отметим, что на проходящей строительной выставке в Баку представлено 280 компаний из 23 стран мира.

Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers, при поддержке Агентства малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ), Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), а также министерства экономического развития Азербайджана.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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