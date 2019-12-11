Азербайджан закрепил за собой статус ведущего игрока на Южном Кавказе - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан закрепил за собой статус ведущего игрока на Южном Кавказе, о чем свидетельствует реализация важнейших проектов международного значения.

Об этом Trend сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, российский эксперт Андрей Казанцев.

Он отметил, что одним из самых значимых проектов является ТАНАП, посредством которого Азербайджан будет диверсифицировать маршруты поставок газа на природный рынок Турции.

"В свою очередь, Турция при помощи ТАНАП диверсифицирует своих поставщиков.

С другой стороны ТАНАП важен в контексте развития торговли и региональной интеграции участвующих в этом проекте стран. Тут преимущества очевидны. В частности, Азербайджан делает очень много в существующей политической и геополитической ситуации, чтобы использовать свои преимущества. Под преимуществами следует понимать, прежде всего, создание оптимальных возможностей для реализации транспортных проектов, включая обеспечение безопасности бизнес-проектов в регионе и благоприятные условия для инвестиционной среды. И конечно же, в развитии ТАНАП заинтересована Турция ввиду развитии торговли с ЕС через свою территорию. В целом же данный проект имеет очень большие перспективы» - заявил российский эксперт.

Отметим, что церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция). В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Напомним, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @a1ihuseyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.