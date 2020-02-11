В Баку можно приобрести земельный участок за 230 манатов

БАКУ /Trend/ - Стали известны территории с самыми высокими и низкими ценами на земельные участки в Баку.

Как сообщил во вторник Trend директор консалтинговой компании MBA Group Нусрат Ибрагимов, самая высокая цена на земельный участок зафиксирована в Насиминском районе. Таким образом, в прошлом месяце цена 100 м² земели на этой территории составила 430 тысяч манатов.

По словам эксперта, самая низкая цена на этом рынке зарегистрирована в Гарадагском районе - 230 манатов за 100 м².

Ибрагимов добавил, что, хотя, участок за 430 тысяч манатов за сотку и был выставлен на продажу, в прошлом месяце никто его не купил.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )