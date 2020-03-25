AZAL будет перевозить все грузы государственного значения по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку на безвозмездной основе

БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятий, проводимых совместно с Оперативным штабом при Кабинете министров по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), «Азербайджанские Авиалинии» будут перевозить все грузы государственного значения по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку в приоритетном порядке и на безвозмездной основе, передает Trend со ссылкой на сообщение ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Отметим, что все структуры ЗАО AZAL продолжают работать в усиленном режиме и в тесном контакте с правительственными структурами.