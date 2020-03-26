Состоялись обсуждения с предпринимателями, работающими в сфере общественного питания, по изучению влияния пандемии коронавируса на деловую среду

БАКУ /Trend/ - Были проведены обсуждения с предпринимателями, работающими в сфере общественного питания, по изучению влияния пандемии коронавируса COVID-19 на деловую среду, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минэкономики.

Согласно информации, представители министерств экономики, налогов, труда и социальной защиты, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Национальной конфедерации предпринимателей отметили, что коронавирусная инфекция затронула различные сектора экономики, а также сектор общественного питания. Были обсуждены способы минимизации воздействия этого воздействия, были заслушаны предложения предпринимателей.

Было подчеркнуто, что Азербайджан всегда будет поддерживать предпринимателей в эти трудные времена.

Меры, принятые правительством Азербайджана для минимизации воздействия коронавирусной инфекции на деловую среду и экономическую активность, были доведены до сведения предпринимателей и было отмечено, что рабочая группа, созданная для оценки воздействия пандемии коронавируса на экономику Азербайджана, готовит предложения по поддержке предпринимателей и поддержанию экономического роста.

Также было отмечено, что принимаются меры по устранению негативных экономических последствий государственно-частного партнерства. Разделение социальной ответственности совместно с частным сектором - является важным условием, в настоящее время определяются меры по поддержке предпринимателей в этом направлении. В связи с этим предпринимателям рекомендуется не допускать увольнений, сокращений сотрудников, демонстрировать корпоративную ответственность и социальную солидарность.

Автор: Фидан Бабаева.