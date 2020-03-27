Обнародована общая сумма перечислений в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Обнародован размер перечислений в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшний день в Фонд перечислены средства в размере 90 155 635 манатов.
Согласно информации, среди лиц, сделавших пожертвования в Фонд, 1068 – юридические, 2191 – физические лица.
Напомним, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был учрежден указом Президента Ильхама Алиева 19 марта. Целью этого является обеспечение финансовой поддержки мер по борьбе с пресечением распространения коронавирусной инфекции.
(Текст: Турал Гараджаев)
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