В Азербайджане резко возросло число обращений в call-center минэкономики

БАКУ/Trend/ - В апреле в call-center "195-2" министерства экономики поступило более 8 300 обращений, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

Согласно данным, данные обращения касались мер финансовой и экономической поддержки предпринимателей, пострадавшим от пандемии в нашей стране, налоговых льгот и отпуска, обеспечения медицинскими масками и спиртом, механизма получения льготных кредитов, инвестиционных поощрений и получения подтверждающих документов, а также других вопросов относительно полномочий и направлений деятельности ведомства.

Следует отметить, что в апреле 2019 года в call-center "195-2" министерства экономики поступило 1 884 обращения, тогда как в апреле этого года это число возросло более чем в четыре раза.

"Большей части обращений, поступивших в call-center, были даны оперативные ответы, а обращения, требующие расследования, были рассмотрены соответствующими структурами министерства и для их удовлетворения приняты необходимые меры в соответствии с законодательством", - отмечается в информации.

Отметим, что по состоянию на 27 апреля обращения, поступившие от 19 061 предпринимателя по выплате части заработной платы 178 587 наемных работников, рассмотрены, утверждены и переданы в министерство финансов для перечисления назначенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Обращения других обратившихся находятся на стадии рассмотрения. Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодняшний день обращениям составляет 80,72 миллиона манатов, в том числе объем средств, который предусматривается выплатить на первом этапе, составляет 40,36 миллиона манатов. На 27 апреля Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 38,46 миллиона манатов 17 568 налогоплательщикам по зарплатам 168 778 наемных работников.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступило 73 760 обращений, 67 497 из которых утверждены и представлены минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 44,42 миллиона манатов. На 27 апреля Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 40,03 миллиона манатов 59 148 частным (микро) предпринимателям.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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