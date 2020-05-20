ЗАО “AzerGold” осуществило очередной крупномасштабный экспорт

В период пандемии коронавируса Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” беспрерывно продолжает свою деятельность в соответствии с решениями Оперативного Штаба при Кабинете Министров. Добыча, геологическая разведка, строительные и прочие работы осуществляются согласно плану в рамках утвержденного графика.

В период продолжения в стране действующих ограничений на регулярные авиарейсы, ЗАО, учитывая резкое увеличение цен на драгоценные металлы на мировых биржах, обратилось к альтернативной перевозке для осуществления экспорта. Так, ЗАО воспользовавшись доступным предложением местного авиаперевозчика, экспортировало в Швейцарию для очистки и продажи 36 слитков из сплавов золота и серебра, добытового на Човдарском месторождении. В результате экспорта удалось продать 6 769.37 унций золота и 15 758.29 унций серебра, что привлекло в экономику страны 12 165 755.02 долларов США (20 681 783.53 манат).

Отметим, что стоимость унции реализованного в результате экспортной операции золота составила 1756,80, серебра - 17,34 долларов США (2986.56 и 29,49 манат соответственно). Данные показатели являются наивысшим пределом цен за реализацию 1-ой унции металла за всю деятельность ЗАО “AzerGold”.