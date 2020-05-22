Глава Бюро обязательного страхования о приоритетах деятельности на страховом рынке страны (Интервью)

Экономика 22 мая 2020 12:42 (UTC+04:00)
Глава Бюро обязательного страхования о приоритетах деятельности на страховом рынке страны (Интервью)

БАКУ /Trend - Одними из основных задач и функций Бюро обязательного страхования являются обеспечение стабильности на рынке обязательного страхования, защита интересов застрахованных и третьих лиц, которым причинен ущерб, а также обеспечение компенсационных выплат в рамках обязательных видов страхования в установленных законом случаях.

Об этом сказал в интервью Trend исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов.

Он отметил, что 24 января 2020 года в Кабмине состоялась встреча под председательством премьер-министра Али Асадова, на которой обсуждались вопросы реализации задач, поставленных главой азербайджанского государства в связи с применением в стране обязательного страхования.

По словам Ахмедова, в данном направлении за последние несколько лет была проведена широкомасштабная деятельность. В первую очередь, необходимо отметить цифровизацию двух из пяти обязательных видов страхования.

Как известно, обязательное страхование ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) в Азербайджане с января 2016 года производится в электронной форме, обращения владельцев транспортных средств и оформление договоров страхования осуществляются в онлайн-режиме, без использования бумажного документооборота. Это стало возможно благодаря интеграции базы данных Бюро обязательного страхования по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств и электронной системы министерства внутренних дел Азербайджана. Страховые свидетельства оформляются в онлайн-режиме, и для этого нет необходимости посещать офис страховой компании.

В октябре прошлого года было принято решение о необходимости составления в электронном виде также и справки о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, которая нужна для регистрации страхового случая в рамках ОСАГО. Это решение было принято для повышения уровня удовлетворенности граждан как деятельностью Государственной дорожной полиции МВД, так и страховых компаний, а также сведения к минимуму контактов граждан с сотрудниками дорожной полиции. Весь процесс составления указанного документа и направления его в электронном формате в страховую компанию занимает не более 10 дней.

По словам исполнительного директора Бюро, успешно реализованный проект позволил более оперативно осуществлять процесс оформления страховых случаев и выплату страховых возмещений в рамках ОСАГО, повысив тем самым уровень доверия населения к страхованию целом, а также помог усовершенствовать процесс проведения расследований страховых происшествий и их регистрации в электронной системе Бюро обязательного страхования.

В марте этого года Бюро обязательного страхования внедрило новое программное обеспечение для оформления, регистрации и учета страховых договоров по обязательному страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств. Как отметил Ахмедов, данная платформа внедрена с учетом изменившихся условий на рынке обязательного страхования, и позволит более эффективно учитывать все клиентские данные, в том числе информацию, связанную с применением повышающих и понижающих коэффициентов (bonus – malus), связанных с безаварийным вождением, более оперативно осуществлять документооборот в электронном формате.

«В результате внедрения вышеупомянутых инноваций нам удалось добиться пенетрации в рамках данного вида страхования почти на 100 процентов. Увеличение количества страховых свидетельств позволяет поддерживать убыточность на весьма удовлетворительном уровне. По результатам 2019 года коэффициент убыточности (loss ratio) по данному виду страхования составил приблизительно 67%, что является достаточно хорошим показателем, с учетом европейской страховой практики. В целом прибыльность обязательных видов страхования априори не может быть высокой, поскольку осуществляемая в рамках данных видов деятельность является в первую очередь инструментом обеспечения социальных гарантий лиц, пострадавших в результате страховых происшествий», - сказал исполнительный директор Бюро.

Касаясь вопроса пересмотра страховых тарифов в рамках обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств, Ахмедов отметил, что не является сторонником этого, и считает, что тарифы могут быть пересмотрены только при условии адекватного изменения и размеров страховых сумм.

Помимо этого, в сентябре 2019 года была осуществлена цифровизация обязательного страхования от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В настоящее время страховые свидетельства, а также приложения к ним в рамках данного вида оформляются в режиме онлайн. Это стало возможно благодаря интеграции базы данных Бюро обязательного страхования и электронной системы министерства труда и социальной защиты населения.

Как отметил исполнительный директор Бюро, в Азербайджане ожидается цифровизация обязательного страхования недвижимого имущества. По его словам, в начале этого года в рамках рабочей группы, совместно с соответствующими структурами, было осуществлено тестирование перевода всех процессов, связанных с обязательным страхованием недвижимости, в электронный формат. Это было осуществлено в свете исполнения поручений главы азербайджанского государства по цифровизации экономики страны.

Ахмедов сказал, что осуществить указанный перевод можно будет после имплементации соответствующих данных о недвижимом имуществе в электронную систему Бюро обязательного страхования. Для этого необходимо внести изменения в закон «Об обязательных видах страхования».

Как сообщал в феврале Trend со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при министерстве экономики, информация о недвижимости была интегрирована в портал "электронного правительства" Азербайджана.

"Потенциал сегмента обязательного страхования недвижимости достаточно велик и перспективы роста немалые. В целом, по нашим подсчетам, общий потенциал рынка обязательного страхования недвижимости в Азербайджане приблизительно равен 200 – 250 миллионам манатов. Отмечая динамику роста по данному виду страхования, могу сказать, что за январь–апрель текущего года были заключены 200 848 договоров, что больше показателя аналогичного периода 2019 года в 5,3 раза, а размер собранных страховых премий составил 20, 240 миллиона манатов, что демонстрирует рост на более чем 66 процентов", - сказал Ахмедов.

Особое внимание, по мнению исполнительного директора Бюро, необходимо уделять информированию общественности о событиях и изменениях, происходящих в страховом секторе страны, проведению мероприятий, связанных с просвещением в сфере страхования, привлекать к работе в этом направлении профессиональных участников страхового рынка, повышать интерес и доверие населения к страхованию в целом.

Отметим, что на данный момент существует 15 страховых компаний, имеющих лицензию на осуществление обязательных видов страхования, четыре из которых задействованы в области страхования жизни, одиннадцать – в сфере non-life страхования.

Напомним, что на сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компания.

(Автор: Юсиф Агаев)

Twitter: @Yusif62610338

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