Альтернативной энергетике альтернативы нет

Наверняка, все, путешевствуя в северном направлении, видели при подъезде к Хызинскому району возвышающиеся над холмами грандиозные сооружения. Это ветряные турбины открытого в октябре 2018 года Парка ветряной энергии "Ени Яшма". Парк расположен на территории поселков Ени Яшма и Шурабад Хызинского района и имеет мощность на 50 МВт. 20 ветряных турбин, реконструированных германской компанией Berlin Wind, производят примерно 9 млн. кВт/часов энергии в месяц, благодаря чему доля альтернативной энергии в общем производстве электроэнергии в стране повысилась с 0,7 до 1,8 процента.

Об этом, как передает Trend, сказал Day.az депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

На сегодня Хызинский ветряной парк является крупнейшим на Южном Кавказе. И это не предел. Азербайджан намерен и дальше развивать эту сферу, постепенно увеличивая долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии в стране.

Выступая в феврале этого года на круглом столе "Энергетическая безопасность" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане возобновляемой энергии уделяется большое внимание. По словам главы государства, в планах - обеспечить до 2030 года 30 процентов электроэнергии за счет возобновляемой энергии. В январе нынешнего года азербайджанская сторона подписала с ведущими компаниями, специализирующимися на возобновляемой энергии, два договора о строительстве станций на 440 мегаватт, работающих на ветряной и солнечной энергий. Эта работа полностью будет осуществлена за счет иностранных инвестиций, подчеркнул глава государства, добавив, что в связи с этим у Азербайджана имеются по меньшей мере 5 предложений.

"Если говорить о роли альтернативной энергетики, то можно констатировать, что ей, прошу прощения за тавтологию, нет альтернативы. Мы сейчас присутствуем при начале заката нефтегазовой эпохи, которому дала толчок пандемия коронавируса. Однако Президент Ильхам Алиев задолго до этого предвидел эти процессы и потому в экономической политике Азербайджана уже не первый год основной акцент делается на развитии ненефтяного сектора и альтернативной энергетики", - сказал Руфат Гулиев.

По мнению экономиста, и в теории, и в практике возобновляемые источники энергии - это очень интересная тема. Она разрабатывается практически во всех ведущих странах мира. Применение альтернативных источников энергии в мире, правда, сравнительно небольшое. Если брать энергетику в целом, то доля возобновляемых энергоисточников будет максимум 5-6 процентов. Но этот показатель растет каждый год, отметил Гулиев.

"Альтернативная энергетика - это решение и экологических проблем, и общих проблем цивилизации. Источниками альтернативной энергетики могут служить солнце, ветер, вода, даже разница температур. То есть вариантов много. Самым большим препятствием для ускорения внедрения альтернативной энергетики является ее высокая себестоимость, а также трудности с ее накоплением и хранением, для чего потребуются очень мощные аккумуляторы. Альтернативная энергетика уступает традиционной только в этом. Однако наука и прогресс не стоят на месте. Идет развитие, и с каждым годом мы видим, что применение альтернативной энергетики возрастает", - сказал наш собеседник.

Каждая страна выбирает свой вариант. Например, в Нидерландах упор делается на ветровую энергию, в странах, где не менее 270 солнечных дней в году, соответственно, в приоритете энергия солнца. В каких-то странах используется энергия приливов и отливов. А в последнее время все чаще электростанции начали строиться на небольших горных реках. Такая станция не дает много энергии, но ее мощности вполне достаточно для обеспечения электроэнергией небольшого населенного пункта.

Экономист отметил, что в последние годы выросли инвестиции в отрасль альтернативной энергетики, расширились научные изыскания в этой сфере. Все больше зарубежных инвесторов интересуются этой сферой в Азербайджане. Эта отрасль пока не имеет у нас такого распространения, как в Европе и некоторых штатах США. Но альтернативная энергетика в нашей стране обладает мощным потенциалом для развития.

"Общий экономический потенциал альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане оценивается экспертами в 26,9 тыс. мегаватт, из которых на солнечной энергии - 23 тыс. мегаватт, энергии ветра - 3 тыс. мегаватт, гидроэнергии - 520 мегаватт, биоэнергии - 380 мегаватт. При этом доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетические ресурсы, в общем объеме потребления первичной энергии составляет пока 18 процентов, но к 2030 году этот показатель планируется поднять до 30 процентов", - сказал Руфат Гулиев.

В заключение отметим, что среди планов в сфере альтернативной энергетики имеется такой интересный проект, как Самухский агроэнергетический жилой комплекс.

Комплекс состоит из гибридной станции, производящей солнечную, ветряную, геотермальную энергию и биоэнергию за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии, участков сбора, переработки, продажи энергообеспеченной сельскохозяйственной продукции, и объединяет в себе высокие технологии и современные системы управления. Комплекс в Самухе - одна из составных частей трехступенчатой Модели энергетического развития, осуществляемой в нашей стране.

Это первый опыт, когда целый район республики с населением 50 тысяч человек будет обеспечиваться за счет только местных источников.

Лейла Таривердиева