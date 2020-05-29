Кабмин Азербайджана обсуждает очередную выплату единовременного пособия по безработице

БАКУ /Trend/ - Вопрос о предоставлении в следующем месяце единовременных выплат безработным обсуждаться в Кабинете министров Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, изначально пособие по безработице в размере 190 манатов было предусмотрено на апрель и май. Однако карантинный режим был продлен до 15 июня. Поэтому Кабинет министров примет решение по этому вопросу.

(Автор: Самир Али. Редактор: Ровшан Гусейнов)