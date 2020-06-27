Профессор Эльшад Мамедов о книге М.Л.Хазина «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики»

БАКУ/Trend/ - На мой взгляд, книгу М.Л. Хазина «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики» с уверенностью можно назвать прорывной исследовательской работой с точки зрения системного и структурного анализа экономических процессов, происходящих в мировой экономике с момента формирования капиталистической модели экономики.

Полагаю, что данная книга может и должна служить настольным научно-прикладным и учебным пособием для экономистов, исследователей, управленцев, государственных чиновников, а также будущих экономистов, направляющей силой для объективного понимания процессов, протекающих в мировой экономике на протяжении последних веков. Современная ситуация в мире еще более актуализирует необходимость формирования подлинной, правильной и адекватной экономической мысли, экономической мысли, основанной не на экономических и политических интересах, а на целях улучшения благосостояния широких слоев населения во всем мире.

Книга открывает свет на те глубинные процессы, которые происходили и происходят в мировой экономике, на причины этих процессов, на факторы, влияющие на долгосрочные и устойчивые тенденции мирового экономического развития. Надо отметить, что это не первая работа автора в этом направлении. Вместе с тем, считаю что именно в книге «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики» автор подвел черту под своими многолетними исследованиями в направлении объяснения закономерностей развития мировой экономики за последние столетия. И думаю, эта черта была в научно-прикладном плане, весьма убедительная. Фактически, мы стали свидетелями предъявления общественности завершенного системного научного труда, который объясняет широкому кругу читателей то, по какой траектории развивалась мировая экономики за эти столетия и что послужило основными причинами этого. А также что послужило основными предпосылками тех глобальных процессов, в том числе геополитического характера, будь то развязанные мировые войны и трагедия с развалом СССР. В книге весьма убедительно указываются проблемы той капиталистической модели хозяйствования, которая доминировала в течении последних столетий в мировой экономике, ее конечность, факторы, обязательное наличие которых является несомненным условием ее существования. В книге, совершенно на мой взгляд, справедливо говорится о том, что именно расширение и углубление рынков, в том числе через механизмы искусственного стимулирования спроса, углубления разделения труда, «разделения ответственности за риски», неминуемо приводящие к формированию класса «банкстеров» со всеми вытекающими негативными последствиями являются обязательными условиями сохранения позиций этой модели. Вместе с тем, автор, на мой взгляд, отдавая должное большой роли марксистской парадигмы в плане достижения огромных успехов в направлении перераспределения общественного дохода, механизмов «разделения рисков, связанных с индустриализацией», справедливо полагает, что с точки зрения разработки, предложения и внедрения эффективной модели хозяйствования марксистская парадигма не смогла дать убедительный результат, что возможно в значительной степени и предопределило ее поражение в прошлом столетии.

Отдельно хочу подчеркнуть, что вместе с очень качественной диагностикой тех процессов, которые происходят в мировой экономике в течение последних столетий, автор в конце книги фактически анонсирует основную линию своих дальнейших исследований и разработок. Это проработка новой модели хозяйствования, позволяющей добиться экономического развития, индустриализации, основанной не на «ссудном проценте» и формирующемся классе «банкстеров», а на более справедливых и эффективных началах. Автор, в частности, предлагает идею социально-технического прогресса как локомотив новой модели хозяйствования. Это, думаю, несомненно, заслуживающий глубокого анализа подход. Вместе с тем, полагаю, что имеющиеся здесь разработки пока весьма «сырые», что, впрочем, естественно, имея в виду, что весь «мейнстрим» экономической науки последних десятилетий фактически табуировал саму мысль о конечности той модели капиталистического хозяйствования, которая доминировала в мировой экономике. Надо отметить, что автор фактически и не отрицает «сырой» формат своих разработок в плане формирования новой модели хозяйствования и предлагает сформировать широкий обмен мнениями в этом направлении, анонсируя вместе с тем, свои дальнейшие теоретико-прикладные исследования. Считаю, что подводя такую убедительную черту под своим 20-летним трудом, М.Л. Хазин несомненно уже попал в историю мировой экономической мысли, но если ему удастся добиться значимых достижений в плане разработки перспективной, эффективной и что очень важно, максимально справедливой модели хозяйствования, его роль в мировой экономической мысли, может выйти на качественно новый, я бы сказал, глобальный уровень.

Подытоживая свою статью, хочу отметить, что главным, на мой взгляд, междисциплинарным с точки зрения мировой науки достижением М.Л. Хазина в проведенных им исследованиях является то, что указав роль несправедливых и недопустимых с точки зрения основных мировых религий механизмов достижения экономического прогресса, он пришел к закономерному выводу о том, что их применение в конечном счете ведет мир к тупику и что необходимы разработка и внедрение совершенно других, экономических и организационных механизмов достижения экономического прогресса.

Доктор экономических наук,

профессор Эльшад Мамедов