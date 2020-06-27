Профессор Эльшад Мамедов о книге М.Л.Хазина «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики»

Экономика 27 июня 2020 15:01 (UTC+04:00)
Профессор Эльшад Мамедов о книге М.Л.Хазина «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики»

БАКУ/Trend/ - На мой взгляд, книгу М.Л. Хазина «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики» с уверенностью можно назвать прорывной исследовательской работой с точки зрения системного и структурного анализа экономических процессов, происходящих в мировой экономике с момента формирования капиталистической модели экономики.

Полагаю, что данная книга может и должна служить настольным научно-прикладным и учебным пособием для экономистов, исследователей, управленцев, государственных чиновников, а также будущих экономистов, направляющей силой для объективного понимания процессов, протекающих в мировой экономике на протяжении последних веков. Современная ситуация в мире еще более актуализирует необходимость формирования подлинной, правильной и адекватной экономической мысли, экономической мысли, основанной не на экономических и политических интересах, а на целях улучшения благосостояния широких слоев населения во всем мире.

Книга открывает свет на те глубинные процессы, которые происходили и происходят в мировой экономике, на причины этих процессов, на факторы, влияющие на долгосрочные и устойчивые тенденции мирового экономического развития. Надо отметить, что это не первая работа автора в этом направлении. Вместе с тем, считаю что именно в книге «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики» автор подвел черту под своими многолетними исследованиями в направлении объяснения закономерностей развития мировой экономики за последние столетия. И думаю, эта черта была в научно-прикладном плане, весьма убедительная. Фактически, мы стали свидетелями предъявления общественности завершенного системного научного труда, который объясняет широкому кругу читателей то, по какой траектории развивалась мировая экономики за эти столетия и что послужило основными причинами этого. А также что послужило основными предпосылками тех глобальных процессов, в том числе геополитического характера, будь то развязанные мировые войны и трагедия с развалом СССР. В книге весьма убедительно указываются проблемы той капиталистической модели хозяйствования, которая доминировала в течении последних столетий в мировой экономике, ее конечность, факторы, обязательное наличие которых является несомненным условием ее существования. В книге, совершенно на мой взгляд, справедливо говорится о том, что именно расширение и углубление рынков, в том числе через механизмы искусственного стимулирования спроса, углубления разделения труда, «разделения ответственности за риски», неминуемо приводящие к формированию класса «банкстеров» со всеми вытекающими негативными последствиями являются обязательными условиями сохранения позиций этой модели. Вместе с тем, автор, на мой взгляд, отдавая должное большой роли марксистской парадигмы в плане достижения огромных успехов в направлении перераспределения общественного дохода, механизмов «разделения рисков, связанных с индустриализацией», справедливо полагает, что с точки зрения разработки, предложения и внедрения эффективной модели хозяйствования марксистская парадигма не смогла дать убедительный результат, что возможно в значительной степени и предопределило ее поражение в прошлом столетии.

Отдельно хочу подчеркнуть, что вместе с очень качественной диагностикой тех процессов, которые происходят в мировой экономике в течение последних столетий, автор в конце книги фактически анонсирует основную линию своих дальнейших исследований и разработок. Это проработка новой модели хозяйствования, позволяющей добиться экономического развития, индустриализации, основанной не на «ссудном проценте» и формирующемся классе «банкстеров», а на более справедливых и эффективных началах. Автор, в частности, предлагает идею социально-технического прогресса как локомотив новой модели хозяйствования. Это, думаю, несомненно, заслуживающий глубокого анализа подход. Вместе с тем, полагаю, что имеющиеся здесь разработки пока весьма «сырые», что, впрочем, естественно, имея в виду, что весь «мейнстрим» экономической науки последних десятилетий фактически табуировал саму мысль о конечности той модели капиталистического хозяйствования, которая доминировала в мировой экономике. Надо отметить, что автор фактически и не отрицает «сырой» формат своих разработок в плане формирования новой модели хозяйствования и предлагает сформировать широкий обмен мнениями в этом направлении, анонсируя вместе с тем, свои дальнейшие теоретико-прикладные исследования. Считаю, что подводя такую убедительную черту под своим 20-летним трудом, М.Л. Хазин несомненно уже попал в историю мировой экономической мысли, но если ему удастся добиться значимых достижений в плане разработки перспективной, эффективной и что очень важно, максимально справедливой модели хозяйствования, его роль в мировой экономической мысли, может выйти на качественно новый, я бы сказал, глобальный уровень.

Подытоживая свою статью, хочу отметить, что главным, на мой взгляд, междисциплинарным с точки зрения мировой науки достижением М.Л. Хазина в проведенных им исследованиях является то, что указав роль несправедливых и недопустимых с точки зрения основных мировых религий механизмов достижения экономического прогресса, он пришел к закономерному выводу о том, что их применение в конечном счете ведет мир к тупику и что необходимы разработка и внедрение совершенно других, экономических и организационных механизмов достижения экономического прогресса.

Доктор экономических наук,
профессор Эльшад Мамедов

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Ташкенте завершается строительство еще одной транспортной развязки
В Ташкенте завершается строительство еще одной транспортной развязки
Стало известно, с какого числа гражданам Узбекистана могут разрешить въезд в Евросоюз
Стало известно, с какого числа гражданам Узбекистана могут разрешить въезд в Евросоюз
В Намангане Мирзиёев посетил предприятие, на котором выращивают деликатесные породы рыб
В Намангане Мирзиёев посетил предприятие, на котором выращивают деликатесные породы рыб
Loading Bars
Лента новостей
Агентство пищевой безопасности выявило грубые нарушения еще в 88 объектах Баку и регионов (ФОТО) Общество 15:05
В Азербайджане построят новые предприятия по производству сушеной хурмы Бизнес 15:03
Профессор Эльшад Мамедов о книге М.Л.Хазина «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики» Экономика 15:01
Я находилась в коме и после тяжелой болезни сильно похудела – заслуженная актриса Алмаз Мустафаева Социум 14:56
Всемирный банк выделит Украине $350 млн Финансы 14:54
Грузино-швейцарская компания получила порт в Херсоне в концессию на 30 лет Грузия 14:41
В Казахстане от COVID-19 скончались еще восемь человек Казахстан 14:35
Крупнейший производитель сжиженного газа Туркменистана подготовил для экспорта более 45 тыс. тонн продукции Энергетика 14:34
В Ташкенте завершается строительство еще одной транспортной развязки Узбекистан 14:33
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 220 тыс человек Общество 14:29
Есть возможность для расширения доли рынка природного газа - Axpo Энергетика 14:23
Дарья Гревцова: Для Армении единственный выход из экономического тупика - это деоккупация азербайджанских территорий Политика 14:21
Туркменистан внедрил новую банковскую карту для расширения спектра безналичных платежей Финансы 14:16
В Азербайджане пройдет V Международный конкурс искусств ART OLIMPIA Культура 13:59
Бахруз Гулиев: Те, кто радуется падению цен на нефть, не любят свое государство и народ Политика 13:53
В воскресенье в Баку местами ожидается кратковременный дождь Общество 13:45
Айгюн Кязымова помещена на карантин в связи с пандемией коронавируса (ВИДЕО) Социум 13:40
"Бакметрополитен" в 2019 году закупил у России 30 вагонов Транспорт 13:39
Объем товарооборота Азербайджана и Венгрии вырос на 10% Бизнес 13:17
Объявлены результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 24-25 июня в Азербайджане Общество 13:14
Глава Еврокомиссии исключила продление переговоров с Лондоном по торговому соглашению Европа 13:13
TƏBİB огласил порядок проведения мониторинга на дому больных коронавирусом Общество 13:12
Минэкологии о фактической погоде в Азербайджане Общество 13:11
Фаик Агаев стал гостем проекта Baku Book Center "Час чтения" (ВИДЕО) Культура 12:48
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года США 12:46
Импорт итальянской продукции в Азербайджан увеличился Финансы 12:41
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 750 автомобилей Общество 12:26
Вечера мугама онлайн (ВИДЕО) Культура 12:18
Атырауский НПЗ закупит насосы Тендеры 12:02
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Испанией составили более $120 млн Финансы 12:00
Туркменистан и ООН предпримут совместные действия для борьбы с пандемией Туркменистан 11:59
Азербайджан значительно увеличил экспорт в Хорватию Бизнес 11:48
Доходы Азербайджана от реализации продукции отрасли ИКТ превысили 100 млн манатов ИКТ 11:47
Скончался начальник станции метро Бакметрополитена Общество 11:43
МИД Азербайджана: Ни одна армянская провокация не останется без ответа Политика 11:41
Минтруда Азербайджана предлагает новую форму составления трудового договора Общество 11:35
Президент Казахстана одобрил изменения в законе по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок Казахстан 11:33
Стало известно, с какого числа гражданам Узбекистана могут разрешить въезд в Евросоюз Узбекистан 11:32
В Азербайджане подготовлены правила для больных коронавирусом, лечащихся на дому Общество 11:32
В Намангане Мирзиёев посетил предприятие, на котором выращивают деликатесные породы рыб Узбекистан 11:32
С июля в каждом регионе Узбекистана должны появиться АЗС с бензином Евро-5 Узбекистан 11:27
Минтранспорта Узбекистана просит воздержаться от покупки авиабилетов на международные рейсы Узбекистан 11:25
Казахстанская нефтекомпания закупит запчасти для компрессора Тендеры 11:24
АО «Алматинские электрические станции» закупит лакокрасочные материалы Тендеры 11:22
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана закупит топливо Тендеры 11:18
Мужество азербайджанских солдат глазами известных художников (ФОТО) Культура 11:14
Канада заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном Бизнес 11:14
Питер Тейс: Армения стала несостоявшимся государством безо всяких перспектив развития Армения 11:05
Ж/д оператор Казахстана привлечёт услуги по ремонту оборудования Тендеры 11:02
В Армении за сутки выявили 662 новых случаев заражения COVID-19 Армения 10:56
В состоянии Бахрама Багирзаде есть определенная положительная динамика - врач Общество 10:56
МВФ: Снижение цен на энергоносители повлияет на экономику Туркменистана Финансы 10:42
Азер Бадамов: Модернизация энергетического сектора в Азербайджане превратила его в локомотив развития промышленного потенциала Политика 10:31
Цукерберг потерял $7 млрд из-за бойкота компаний рекламы в соцсетях Facebook США 10:24
Золото в Азербайджане в течение недели подорожало (ОБЗОР) Финансы 10:21
Средняя цена маната к евро выросла (ОБЗОР) Бизнес 10:14
TAV Airports о планах превращения бывшей столицы Казахстана в региональный грузовой центр Строительство 10:12
Иран производит 50% мирового горячебрикетированного железа Экономика 10:06
FINCA Azerbaijan о текущей ситуации на рынке микрофинансирования Финансы 09:49
Uzcard и Mastercard выпустят совместные кобейджинговые карты Узбекистан 09:46
С целью обострения ситуации ВС Армении 45 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Реконструкция участка дороги Нур-Султан - Петропавловск - Курган выполнена на 60% Казахстан 09:42
Грузия откроет небо с 1 июля, но не для всех Грузия 09:40
Суд обязал власти США из-за пандемии освободить часть детей нелегальных иммигрантов США 09:30
Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила обращение спецпредставителю ООН Анджелине Джоли Политика 09:25
Подготовлена платформа онлайн-обращений для получения "знака отличия" для водителей такси (ВИДЕО) Общество 09:24
ГЭЦ: В магистратуру высших учебных заведений Азербайджана и НАНА поступили 8 324 человека Общество 09:15
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июня В мире 09:03
В Германии за сутки выявили почти 700 новых случаев коронавируса Европа 08:52
В Кыргызстане за сутки выявлено 309 новых случаев COVID-19, скончались 3 человека Кыргызстан 08:46
Умер автор логотипа Нью-Йорка дизайнер Милтон Глейзер США 08:38
Взрыв произошел в жилом здании в Стамбуле Турция 08:30
Чехия и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики - Мартина Тауберова Энергетика 08:14
Нидерланды спасут одну из крупнейших авиакомпаний Европы Европа 08:11
Постпред Ирана при ООН прокомментировал проект резолюции США Политика 08:00
В прошлом месяце в Грузию въехали 36 015 международных визитеров Грузия 07:55
МИД Турции: Анкара ожидает от Ирака сотрудничества в борьбе с РПК Турция 07:50
Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 20 тысяч Казахстан 07:45
Испания начала раздавать деньги гражданам просто так Европа 07:35
Politico: власти США могут обвинить Google в монополизации в сферах поиска и рекламы США 07:19
В США жертвами коронавируса стали более 125 тысяч человек США 07:01
С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов России Россия 06:44
В Китае за сутки выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом Другие страны 06:30
Компания Coca-Cola на 30 дней прекратит размещать рекламу в соцсетях В мире 06:16
Альбом Боба Дилана в девятый раз возглавил британский хит-парад Европа 06:01
Конгрессмены США одобрили создание 51-го штата США 05:49
В Чили от COVID-19 скончались более 5 тысяч пациентов Другие страны 05:31
США зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за сутки США 05:15
Меркель призвала Европу задуматься над своей ролью в мире без лидерства США Европа 04:53
Маск назвал Безоса подражателем США 04:35
Генсек ООН считает критику США в адрес ВОЗ необоснованной США 04:16
Меркель призвала к продолжению конструктивного диалога с Россией Европа 04:01
Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля Общество 03:41
В Facebook не будут делать исключений из правил для сообщений политиков США 03:28
Трамп подписал указ о защите памятников в США США 03:11
Пентагон раскрыл состав вооружения новейшего фрегата ВМС США США 02:52
В Бразилии за сутки зарегистрировали свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны 02:35
Футболист "Баварии" Левандовский признан лучшим игроком сезона чемпионата Германии Спорт 02:17
Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет Израиль 02:01
"Ювентус" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 01:44
Все новости