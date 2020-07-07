В Минтруда Азербайджана прокомментировали сообщения об обеспечении жильем инвалидов карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Некоторые новостные ресурсы, основываясь на недовольстве жителя Гарадагского района города Баку, инвалида 2-й группы Карабахской войны Рахмана Азиз-заде, связанном с не предоставлением ему жилья, опубликовали в одностороннем порядке статьи без изучения официальной позиции министерства труда и социальной защиты по данному вопросу.

Об этом сказал Trend начальник отдела коммуникаций и связям с общественностью министерства Фазиль Талыбов.

Он отметил, что обеспечение жильем семьей шехидов и инвалидов карабахской войны осуществляется в порядке очереди, на основании письменных обращений местных органов исполнительной власти.

"В соответствии со списком жилищных очередей, представленным министерству со стороны органов исполнительной власти Гарадагского района, Р. Азиз-заде находится в жилищной очереди с 3 мая 2016 года.

В настоящее время, в соответствии с законодательством, министерство ведет работу по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, которые были поставлены в очередь до 1 января 2014 года. По этой причине обеспечение Рахмана Азиз-заде жильем не входит в компетенцию министерства.

Согласно поручению главы государства, программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширяется год от года. Например, если в прошлом году было предоставлено 934 квартиры, в этом году ожидается что этот показатель составит не менее 1500 квартир и индивидуальных домов", - сказал Талыбов.