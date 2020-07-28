Анар Гасанов стал Председателем Комитета Американской Торговой Палаты

Председатель Совета Правления Access Bank Анар Гасанов избран председателем Комитета по банковскому делу, финансам и страхованию Американской Торговой Палаты в Азербайджане (AmCham).

Комитет поддерживает и продвигает интересы членов AmCham в сфере банковского, финансового и страхового права. Он выступает платформой для обсуждения вопросов, затрагивающих финансовый сектор, а также защищает и продвигает интересы сектора, работая вместе с правительством страны и регулирующими органами. AmCham является самой большой бизнес ассоциацией страны, объединяющей более 300 компаний, работающих в разных секторах экономики.

Председатель Совета Правления Access Bank Анар Гасанов имеет 17-летний опыт работы в поддержке и развитии микро, малого и среднего, а также корпоративного и розничного бизнеса. Он приступил к работе в AccessBank-е в сентябре 2002 года в качестве специалиста по микрокредитованию. С июня 2018-го года Анар Гасанов является Председателем Совета Правления AccessBank.