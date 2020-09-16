Дан старт новому проекту по безналичной оплате в общественном транспорте

Экономика 16 сентября 2020 14:22 (UTC+04:00)
Дан старт новому проекту по безналичной оплате в общественном транспорте

Государственный Azer Turk Bank, Информационно-Вычислительный центр Министерства Транспорта, Связи и Высоких технологий Азербайджанской Республики и международная платежная система MasterCard впервые в стране реализуют совместный проект, позволяющий расплачиваться банковскими картами в общественном транспорте. Этот проект является одним из мероприятий, направленных на расширение цифровых платежей, предусмотренных «Стратегической дорожной картой по развитию телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике». Проект реализован с целью минимизации объемов наличного денежного оборота, увеличения количества безналичных расчетов, в том числе количества операций по бесконтактным платежам посредством карт, и организации оперативного приема платежей. В связи с этим была выпущена карта «İNKART» типа «prepaid» для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте.

Главным преимуществом этой уникальной карты является то, что ее можно получить без посещения банка и оформления документов. Другими преимуществами этой карты являются возможность пополнения баланса через терминалы и онлайн-каналы, держатель также может управлять картой, загрузив мобильное приложение на свой телефон. В настоящее время в рамках проекта создана инновационная транспортная экосистема, а на автобусах установлено новое поколение платежных устройств - валидаторов. Валидаторы позволяют расплачиваться платежной картой любого банка с бесконтактной оплатой, что устраняет необходимость покупки дополнительной карты для пользователей. Созданная экосистема при помощи установленных валидаторов, позволяет производить платежи в режиме реального времени посредством платежных карт, а также оборудования, поддерживающего технологию NFC - смартфоны, «умные часы» и т. д.

В рамках второго этапа проекта QR-билеты будут продаваться через мобильное приложение, что позволит клиентам совершать платежи, используя лишь мобильное приложение. Одним из процессов, реализуемых на этом этапе является идентификация карт. Таким образом, владелец карты идентифицирует карту, добавляя личную информацию в мобильное приложение, а затем получает возможность использовать эти карты типа «prepaid» в качестве обычной платежной карты для проведения операций посредством POS-терминалов, банкоматов и ​​покупок в интернет-магазинах.

В связи с реализацией проекта Исполнительная Власть Шамахинского района инициировала внедрение этой новой технологии на первом этапе в городе Шамахы. По этой причине на начальном этапе реализация проекта охватывает Шамахинский район. В ближайшее время Azer Turk Bank приступит работе над приемом безналичных платежей в автобусах по бесконтактным картам в других регионах и городах страны.

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