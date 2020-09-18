Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном по поставкам углеводородов продолжается, несмотря на пандемию - Янкаускас

Экономика 18 сентября 2020 11:26 (UTC+04:00)
Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном по поставкам углеводородов продолжается, несмотря на пандемию - Янкаускас

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас сказал на стартовавшем в режиме онлайн бизнес-форуме ЕС- Азербайджан 2020-2022.

Он отметил, что Азербайджан продолжает поставки на высоком уровне нефтегазовых ресурсов, несмотря на проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

"ЕС - второй самый главный инвестор в Азербайджан, и отношения между сторонами продолжат развиваться", - сказал Янкаускас.

Он отметил, что ЕС стремится к развитию сотрудничества со страной в сферах "зеленой" экономики, а также информационный технологий.

"Те компании из стран ЕС, которые уже сотрудничают с Азербайджаном, открывают перспективы для всех других, кто хочет реализовать проекты в Азербайджане", - сказал Янкаускас.

Отметим, что целью веб-конференции является обозначение важности экономического сотрудничества ЕС-Азербайджан, инвестиционных возможностей для компаний ЕС.

В форуме принимают участие официальные лица, представители правительства Азербайджана, а также компании из Азербайджана и Евросоюза.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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