"Азеркосмос" начал сотрудничество с Viewmedia

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеркосмос" начало сотрудничество с компанией Viewmedia, действующей на рынке услуг вещания и передачи данных.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Азеркосмос".

Отмечается, что компания Viewmedia будет предоставлять цифровые спутниковые услуги через ресурсы Azerspace-1 вещателям в регионах Ближнего Востока, Европы и Африки.

Компания ViewMedia обеспечивает вещание более 150 теле- и радиоканалов по всему миру и распределение видеоконтента через высококачественную инфраструктуру.

(Текст: Жаля Гасымова)