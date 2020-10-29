AZPROMO и Торговое представительство России в Азербайджане обсудили расширение экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Между Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Торговым представительством России в Азербайджане состоялась встреча в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на AZPROMO.

В ходе онлайн-встречи и.о. главы AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал о деятельности организации, благоприятном деловом и инвестиционном климате в стране, продвижении бренда «Made in Azerbaijan», подчеркнул эффективную работу Торгового представительства России в Азербайджане по расширению экономического партнерства.

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов отметил успешную экономическую политику, проводимую в Азербайджане, важность реформ для дальнейшего улучшения делового и инвестиционного климата, а также поделился своими взглядами на расширение экономического сотрудничества.

На встрече обсуждалось развитие экономического партнерства, инвестирование, создание совместных предприятий и другие вопросы.

(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)