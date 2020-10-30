Азербайджанская продукция будет представлена ​​на международной выставке в Шанхае

БАКУ /Trend/ - В Шанхае с 5 по 10 ноября пройдет Международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2020, на которой будет представлена продукция азербайджанского производства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

На выставке будет представлена продукция, произведенная при организации Фонда в более чем 20 компаниях страны - гранатовый сок, фундук, фруктовые дистилляты, минеральные воды, мучные и кондитерские изделия, чай, варенье, компот, лимонад, вино и другие алкогольные напитки, сухофрукты и др.

Отмечается, что в рамках выставки пройдут дискуссии по увеличению экспорта азербайджанской продукции, а также встречи с потенциальными покупателями.

(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)