Россельхознадзор разрешает поставку помидоров с 12 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор снимает запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли. Ограничения снимаются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и под гарантии указанной службы," - сказал он.