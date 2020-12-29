В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны

AccessBank, придерживаясь принципов корпоративной и социальной ответственности оказывал в течение 2020 года поддержку предпринимателям, которые хотели начать свое дело. Бенефициарами стали самозанятые предприниматели – те, кто хотел бы начать собственный семейный бизнес, люди с ограниченными физическими возможностями, а также члены семей шехидов. Помощь AccessBank-а заключалась в закупке и безвозмездной передаче предпринимателям оборудования, необходимого для ведения бизнеса. Бенефициарами проекта стали 27 самозанятых предпринимателей, проживающие в 15 регионах страны, включая Баку и Апшерон, а также в Сумгаите, Гяндже, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Газахе, Гусаре, Сальяне, Ленкорани, и Астаре. Предприниматели заняты в разных отраслях – среди них есть дизайнеры, музыкант, фотограф, владельцы точек общепита и салонов красоты.

Данный проект на протяжении 2020 года был осуществлен AccessBank в рамках меморандума о сотрудничестве для поддержки самостоятельной занятости уязвимых групп населения, подписанного c Центральным Банком, Ассоциацией Банков Азербайджана и Министерством Труда и Социальной Защиты Населения. Основная цель этой инициативы, выдвинутой Президентом Ильхамом Алиевым - помочь малообеспеченным семьям начать свой малый бизнес. Запуск своего малого семейного бизнеса поможет этой группе населения улучшить свое благосостояние.

Евгения Гашикулина, Первый Заместитель Председателя Правления AccessBank-a отметила: «Для нас крайне важно поддерживать развитие самозанятости в стране: помимо стимулирования микропредпринимательства, это и дальнейшее снижение уровня безработицы и развитие регионов. Мы также не исключаем того, что в будущем бенефициары, которым была оказана помощь в рамках этого проекта, будут нашими клиентами по кредитованию и смогут расширить свой бизнес и нанять дополнительных сотрудников».

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.