Состоялась встреча между ЗАО “AzerGold” и послом Японии в Азербайджане (ФОТО)

Председатель правления Закрытого Акционерного Общества “AzerGold” Закир Ибрагимов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Дзюнити Вада.

Председатель ЗАО, подчеркнувший услуги посольства в укреплении существующего сотрудничества между двумя странами во многих областях, пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности. Дипломат сообщил, что не пожалеет сил для дальнейшего развития азербайджано-японских экономических отношений, особенно в области горнодобывающей промышленности.

В продолжении встречи З. Ибрагимов рассказал послу о достижениях ЗАО “AzerGold”, стратегических планах и проделанной работе в направлении обеспечения экономической эффективности в горнодобывающем секторе. Председатель правления подчеркнул, что освобождение азербайджанских территорий в результате славной победы Азербайджанской Армии под руководством Верховного Главнокомандующего, открывает широкие перспективы для сотрудничества в экономической сфере, особенно в горнодобывающей индустрии.

В ходе встречи Посол Дзюнити Вада рассказал о Японской Национальной Корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC и сообщил, что компания специализируется на поставках цветных металлов и минералов, а также нефти и природного газа и успешно представляет Японию в этом секторе. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах возможного сотрудничества с Корпорацией, привлечение инвестиций в горнодобывающую отрасль страны и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. З. Ибрагимов отметил, что изучение и применение современных технологических решений и самых передовых инновационных моделей, используемых Японией, может быть полезным в процессе оцифровки информации по месторождениям, также может послужить оптимизации необходимых процессов от разведки до ввода в эксплуатацию месторождений и сокращения необходимого для этого времени.

Председатель правления подчеркнул, что состоявшаяся встреча создаст возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.