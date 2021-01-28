ГААДА завершает ремонтно-строительные работы на одном из участков новой автомобильной дороги (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Интенсивными темпами ведутся ремонтно-строительные работы на новой автомобильной дороге Баку – Губа – государственная граница с Россией, начиная с 16 километра до 30 километра (Сумгайыт).

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, на сегодняшний день завершены работы на 11,5 километровом участке дороги из Сумгаита в поселок Джейранбатан. Отметим, что ремонт ведется на участке, составляющем в общем 14 километров.

"В соответствии с составленным графиком для своевременного завершения работ на данные участки привлечено необходимое количество сил и техники", – говорится в сообщении агентства.

После завершения работ по данному направлению, планируется начать реконструкции того же участка магистрали, начиная с 16 по 30 километры.

В целях обеспечения комфортного проезда граждан частично ограничивается движение автотранспорта.

Отметим, что ремонтные работы на указанных участках ведутся под строгим контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" Азербайджана.

Редактор: Надир Насиров