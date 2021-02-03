Yelo Bank получил прибыль свыше 2.1 млн
БАКУ/Trend/ - Начавший новый год с новыми целями Yelo Bank уже начал пожинать первые плоды правильной стратегии.
Увеличивший поддержку реальному сектору с послаблением карантинных мер Yelo Bank закрыл январь 2021 года с чистой прибылью в 2.1 млн манат.
Увеличился и общий кредитный портфель банка составив 312 млн манат. Основная доля в этом увеличении падает бизнес кредиты.
За первый месяц 2021-го банк выдал кредитов на 4.6 млн больше чем за декабрь прошлого года.
При этом, по сравнению с предыдущими периодами, операционные расходы банка значительно снизились.
Результаты января - один из первых успехов Yelo Bank, приблизивший его к крупным целям, поставленным на 2021 год.
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
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