Нахчыванский коридор крайне важен для Турции – турецкий министр
БАКУ /Trend/ - Нахчыванский коридор крайне важен для Турции.
Как передает Trend, об этом в четверг сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан, выступая на Турецко-Азербайджанском бизнес-форуме в Анкаре.
По ее словам, основная цель заключается в том, чтобы превратить Баку в логистический центр.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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