Нахчыванский коридор крайне важен для Турции – турецкий министр

БАКУ /Trend/ - Нахчыванский коридор крайне важен для Турции.

Как передает Trend, об этом в четверг сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан, выступая на Турецко-Азербайджанском бизнес-форуме в Анкаре.

По ее словам, основная цель заключается в том, чтобы превратить Баку в логистический центр.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)