Словакия заинтересована в проектах "умных" городов на освобожденных территориях Азербайджана - посол (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Двусторонние отношения Азербайджана и Словакии носят дружеский конструктивный характер.

Об этом в интервью Trend сказал временный поверенный в делах Словакии в Азербайджане Милан Лайчак.

«У нас нет никаких обременений или спорных вопросов в двустороннем контексте. В последнее время мы вели интенсивный политический диалог, который в прошлом году был в какой-то мере прерван пандемией COVID-19», - сказал он.

По словам Лайчака, приоритетом двусторонних отношений двух стран является область экономического сотрудничества.

«Последнее время темпы роста объемов торговли между странами бьют рекорды. Объем торговли в 2019 году составил 24,44 миллиона евро. Экспорт Азербайджана составляет 9,68 миллионов евро (в основном минеральное топливо, минеральные масла, фрукты и орехи), а словацкий экспорт - 13,25 миллионов евро (в основном автомобильные детали, логистические контейнеры, кабели и неизолированные провода)», - пояснил временный поверенный.

Милан Лайчак отметил, что в течение 2020 года объем торговли между двумя странами снизился из-за пандемии COVID-19, как и в большинстве других стран.

«Статистика объемов торговли за последний год (с января по ноябрь 2020 года) показывает некоторое снижение до 18,84 миллионов евро. В настоящее время мы работаем над определением направлений бизнеса, которые будут способствовать увеличению нашей двусторонней торговли», - сказал он.

Милан Лайчак добавил, что в прошлом словацкие компании принимали участие в строительстве автомагистралей, ремонте локомотивов, доставке железнодорожных контейнеров в Азербайджане.

«Было бы взаимовыгодным пойти дальше и изучить возможности производственной кооперации, реструктуризации азербайджанских предприятий и модернизации транспортной инфраструктуры», - сказал он.

Говоря об инвестиционном сотрудничестве между двумя странами, Лайчак сказал, что Словакия не имеет реальных инвестиционных проектов в Азербайджане с прошлого года, и в настоящее время основное внимание уделяется двум направлениям сотрудничества.

«Первое - это создание надлежащей правовой базы для экономического сотрудничества. Мы интенсивно работаем над завершением трех основных экономических соглашений с Азербайджаном, которые представляют собой необходимое правовое обеспечение экономической деятельности между нашими странами. Мы считаем, что весь процесс будет завершен в этом году. Это побудит словацких предпринимателей быть более активными в своей экономической деятельности в Азербайджане», - сказал он.

Лайчак также отметил, что создание общей экономической комиссии будет способствовать определению экономических сфер для развития сотрудничества.

«Второй вектор направлен на создание основы для сотрудничества между малыми и средними предприятиями, которые нуждаются в государственной помощи и поддержке», - сказал Лайчак, добавив, что это была одна из тем недавней встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

«Такое сотрудничество представляет собой более устойчивую основу», - сказал Милан Лайчак.

Затрагивая тему сотрудничества на освобожденных территориях Азербайджана, Лайчак сказал, что Словакия, как и многие другие страны, заинтересована в участии в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

«Мы рассматриваем деятельность по разминированию как отправную точку. Безопасность - это залог любого дальнейшего развития освобожденных территорий, который в первую очередь предполагает очистку этих территорий от мин и других взрывных устройств», - сказал он.

Милан Лайчак особо отметил интерес Словакии к процессу разминирования и строительству "умных" городов, а также к инфраструктурным проектам.

Временный поверенный подчеркнул, что Словакия имеет обширный опыт в оборонной промышленности и производстве оборудования для разминирования, добавив, что ANAMA переняло положительный опыт Словакии в области использования систем разминирования.

Затрагивая тему энергетического сотрудничества между странами, Лайчак отметил, что Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности ЕС за счет поставок газа и нефти.

«В этом отношении можно полностью согласиться с заявлением президента Ильхама Алиева на недавнем заседании Консультативного совета Южного газового коридора на уровне министров. Он упомянул, что проект Южного газового коридора - это проект энергетической безопасности и энергетической диверсификации, и что сегодня энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности всех стран, так как энергетическая диверсификация важна как для потребителей, так и производителей», - сказал отметил Милан Лайчак.

Лайчак отметил, что Словакия - страна с хорошо развитой инфраструктурой для транспортировки сырой нефти и газа по трубопроводам с Востока в страны-члены ЕС.

«Трубопроводы Восток-Запад и Север-Юг проходят через территорию Словакии. Хотя в настоящее время мы не получаем ни азербайджанскую сырую нефть, ни газ, Южный газовый коридор представляет собой надежный источник энергетической безопасности Словакии с точки зрения будущих потребностей в энергии», - добавил Милан Лайчак.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)