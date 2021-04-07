ГТК Азербайджана разработал портал для визуализации таможенной статистики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для визуализации таможенной статистики в соответствии с современными требованиями Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана разработал новый портал.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава секретариата ГТК Анар Сулейманов на мероприятии, посвященной проекту ведомства «Портал торговой статистики».

По его словам, ГТК регулярно реализует проекты, основанные на информационных технологиях, в целях дальнейшего улучшения предпринимательской среды, обеспечения прозрачности во внешней торговле, упрощения таможенных процедур и процессов пересечения границы.

«Этот портал позволит участникам внешнеэкономической деятельности анализировать рынок Азербайджана, а также получать статистическую информацию в едином цифровом пространстве», - сказал Сулейманов.

По словам главы секретариата, проект «Портал торговой статистики» будет способствовать ликвидации теневой экономики и сыграет важную роль в повышении качества предоставляемых услуг.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)