Азербайджан снизил выбросы парникового газа в атмосферу на 30% - SOCAR

БАКУ /Trend/ - Азербайджан до сегодняшнего дня снизил выбросы парникового газа в атмосферу на 30 процентов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Он напомнил, что Азербайджан в апреле 2016 года подписал Парижское соглашение (юридически обязательный международный договор по тематике изменения климата) и взял на себя обязательство сократить выбросы парникового газа в атмосферу на 35 процентов до 2030 года по сравнению с 1990 годом.

(Автор: Ляман Зейналова)