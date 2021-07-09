В Баку сократился оборот сферы общепита

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2021 года оборот сферы общественного питания в Баку сократился на 24,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 180,6 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend.

Отмечается, что за отчетный период оборот по юридическим лицам в этой сфере составил 120,6 миллиона манатов, что на 19 процентов меньше, чем в январе – мае прошлого года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)