Есть огромный потенциал для финансирования сферы "зеленых технологий" Азербайджана - резидент-представитель ПРООН

БАКУ /Trend/ - Есть огромный потенциал для финансирования сферы "зеленых технологий" Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, сказал резидент-представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Алессандро Фракассетти в ходе мероприятия, проводимого в среду в Баку на тему "Финансирование устойчивого развития: устойчивое и "зеленое" восстановление после пандемии COVID-19".

"Мы поддерживаем национальные приоритеты Азербайджана. Стратегии и приоритеты страны устойчивы и внушают доверие, в связи с чем мы поддерживаем финансирование "зеленого" развития Азербайджана", - сказал он.

Фракассетти отметил, что "зеленая" экосистема Азербайджана станет площадкой для расширения не только международных отношений, но также и партнерских и частных.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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