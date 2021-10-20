"Азербайджанские железные дороги" намерены расширить сотрудничество с Венгрией

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" намерено расширить сотрудничество с железнодорожным ведомством Венгрии. Об этом говорилось на прошедшей в ЗАО встрече с венгерским послом в Баку Виктором Седеркеньи, сообщили Trend в ведомстве.

На встрече председатель ЗАО Джавид Гурбанов рассказал послу о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя странами, а также о возможностях расширения взаимодействия в транспортной сфере.

Говоря об успешных шагах, предпринятых для повышения транзитного потенциала Азербайджана в сфере реализации международных и региональных транспортных проектов, глава ЗАО сообщил, что в стране проделана важная работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Гурбанов отметил, что Азербайджан превратился в международный транспортный хаб. По его словам, продолжается процесс создания необходимой инфраструктуры для усиления роли Азербайджана в качестве логистического и транзитного узла.

Он также сообщил, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сотрудничает с Государственными железными дорогами Венгрии (MAV) в рамках Международной ассоциации "Координационный совет по транссибирским перевозкам" и Организации сотрудничества железных дорог.

Кроме того, Гурбанов выдвинул инициативу расширения сотрудничества между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Венгрии, а также с ведущими логистическими компаниями, и проведения с этой целью встречи в Баку.

В свою очередь, Виктор Седеркеньи выразил удовлетворение в связи с развитием отношений между Азербайджаном и Венгрией и деятельностью азербайджанской стороны по расширению международных и региональных проектов.