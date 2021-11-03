PASHA Life и Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности и ОАО “PASHA Life Insurance” подписали меморандум об организации мероприятий, направленных на повышение квалификации молодежи.

Меморандум, подписанный 2 ноября 2021 года, направлен на укрепление и развитие взаимного сотрудничества в области образования, повышение качества обучения и профессиональной деятельности студентов Университета, на объединение усилий в этом направлении для обеспечения тесной интеграции.

Кроме того, планируется оказание поддержки в сертификации студентов, соответствующих требованиям и обладающих знаниями и навыками в категориях, определенных компанией. Проведение сессий по обмену знаниями в различных сферах, организация программ стажировок и повышение профессионального опыта студентов, а также участие сотрудников компании в качестве приглашенных спикеров в Университете, и при необходимости их участие в учебной деятельности будут способствовать плодотворному сотрудничеству.

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности Мустафа Бабанлы и председатель правления ОАО «PASHA Life Insurance» Нияз Исмаилов. Настоящий меморандум заключен на неопределенный срок. Все шаги предприняты для укрепления бренда работодателя PASHA Life.

«Сегодня мы рады подписать меморандум о сотрудничестве с лидером рынка PASHA Life и всегда открыты для тесного сотрудничества. Хочу отметить, что в настоящее время мы работаем над стартапами и проектами в области искусственного интеллекта. Поскольку мы уделяем особое внимание развитию практических навыков у наших студентов, процесс вовлечение сотрудников компании в образовательную деятельность и обмен профессиональным опытом очень ценен и важен для нас» - подчеркнул ректор Мустафа Бабанлы.

«Бизнес-философия PASHA Holding и, соответственно, PASHA Life - приносить пользу государству и обществу. Мы готовы оказать поддержку процессу обучения практическими знаниями, готовыми бизнес-кейсами и другим опытом, а также текущим стартап-проектам и проектам в области искусственного интеллекта. Для нас будет предметом гордости факт того, что специалисты нашей компании делятся знаниями в Азербайджанском государственном Университете Нефти и Промышленности ». - отметил Нияз Исмаилов.

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» работает с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставной капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.