Инновативная поддержка людям с ограничениями зрения от ЗАО “AzerGold” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” осуществило очередную акцию в рамках политики Корпоративной Социальной Ответственности.

13 ноября, в Международный День Слепых “AzerGold” пожертвовало Гянджинскому Региональному Информационному Центру Для Людей с Ограниченными Возможностями инновативные устройства, позволяющие изучать азбуку Брайля в более легкой и интерактивной форме. Наряду с этим, сотрудники ЗАО также посетили несколько семей с ограничениями зрения, проживающих в Дашкесанском районе, и преподнесли им вышеупомянутые устройства “Braille Teach”.

Отметим, что устройства “Braille Teach”, способствующие индивидуальному обучению азбуке Брайля особенно дошкольников и организации их досуга посредством аудиокниг и игр, предусмотрены для развития устной речи и умственного развития этих детей. Устройства делают возможным изучение специального алфавита и освоение математических навыков без участия тифлопедагога.

В рамках акции изобретатель устройства, специалист Центра Координации и Анализа Четвертой Промышленной Революции Рашид Алиев дал подробную информацию по использованию устройства. Он отметил, что данное устройство было одобрено Министерством образования и Национальным Институтом Слабовидящих Великобритании (RNIB).

С целью стимулирования уровня изучения алфавита и математических навыков в продолжение проекта планируется проведение конкурса среди обладателей устройства.

Целью проекта наряду с оказанием поддержки людям с ограниченными возможностями и способствованию их адаптации к общественной жизни, является также поддержка местных стартаперов.

Отметим, что Международный День Слепых учрежден решением Всемирной Организации Здравоохранения с целью привлечения внимания к проблемам нарушения зрения. Дата связана с именем французского педагога Валентина Гаюи. В. Гаюи, родившийся 13 ноября 1745-го года, впервые в мире за собственные средства создал специальные шрифты и занялся обучением людей с ограничениями зрения.