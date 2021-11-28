Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Иран и Туркменистан заключили в воскресенье в Ашхабаде трехстороннее соглашение о своповых поставках газа.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на иранские СМИ, подписание произошло в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Эбрахима Раиси.

Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправляться от полутора до двух миллиардов кубометров газа.